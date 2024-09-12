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На компенсации за утрату имущества жителям Курской области выделили 3 млрд рублей

Выплаты составят по 150 тысяч рублей на человека

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Федеральное правительство выделило более 3 млрд рублей дополнительного финансирования на выплаты жителям Курской области, полностью утратившим имущество первой необходимости, сообщил сайт правительства РФ.

Выплаты составят по 150 тысяч рублей на человека.

"Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области бюджетные ассигнования в размере до 3051450 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду оказание пострадавшим гражданам финансовой помощи в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости", - сказано в соответствующем распоряжении.

Правительству Курской области поручено представить в МЧС России списки граждан, министерству - осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство до 1 марта 2025 года.

Ранее на эти цели правительство уже направляло более 850 млн рублей.

правительство Курская область МЧС
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