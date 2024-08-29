Присоединение Китая к созданию реактора МБИР в Димитровграде ожидается до конца года

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Присоединение КНР к консорциуму по созданию многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР), который строится в Димитровграде Ульяновской области, ожидается до конца года. Об этом сообщил директор международных научно-технических проектов ГК "Росатом", гендиректор компании "Лидер консорциума "МЦИ МБИР" Василий Константинов на форуме "Технопром-2024" в Новосибирске в четверг.

"КНР сегодня стоит на острие переговорного процесса. В прошлом году мы подписали term sheet – основные технические, юридические, финансовые условия, сейчас дошлифовываем по сути документы о присоединении. У нас на конец декабря этого года запланировано присоединение китайцев к нашему консорциуму. Это обеспечит нам приличный финансовый ресурс, не буду говорить, какой", - сказал он.

Константинов отметил, что также ведутся переговоры с Белоруссией о ее участии в консорциуме, и напомнил, что ранее в него вошел Объединенный институт ядерных исследований в Дубне.

"Чуть больше 50% реакторного ресурса будет потребляться отраслевыми организациями, российскими организациями, они автоматически попадают в число основных участников (консорциума - ИФ)", - уточнил Константинов.

"(Реактор - ИФ) сооружается в соответствии с установленными директивными способами, в 2023 году было очень важное событие – установка корпуса реактора в проектное положение, в 2025 году мы должны завершить монтаж турбинного агрегата, 2027 год – физический пуск, в 2028 году должны выйти на энергетический пуск и эксплуатацию", - сказал он.

Срок действия реактора рассчитан на 50 лет, научная программа разработана до 2040 года.

"Это не только испытания материаловедческие или топливных композиций, здесь мы с вами видим технологии по замыканию топливного цикла, впоследствии будет построен ПРК (полифункциональный радиохимический комплекс), здесь можно исследовать конструкционные материалы, производить изотопы", - сказал Константинов.

Он отметил, что в целом в реактор заложены возможности по исследованиям в сфере ядерной медицины, радиационным технологиям, также реактор будет производить электроэнергию.

Как сообщалось со ссылкой на закупочную документацию, общий бюджет проекта по сооружению МБИР планировался в размере не более 132,9 млрд рублей, включая капвложения в 116,6 млрд рублей.

В июле директор проекта МБИР Александр Загорнов в кулуарах выставки "Иннопром" сообщал, что общая ориентировочная стоимость проекта составляет 150 млрд рублей "вместе с сопутствующими затратами".

МБИР станет самым мощным из действующих, сооружаемых и проектируемых исследовательских реакторов в мире. Тепловая мощность нового реактора с натриевым теплоносителем составит 150 МВт. Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в целях создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла.

Главгосэкспертиза в августе 2020 года одобрила проектную документацию исследовательского реактора МБИР.