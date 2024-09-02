Участие в саммите БРИКС в Казани подтвердили 18 лидеров иностранных государств

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В октябрьском саммите БРИКС в Казани подтвердили свое участие 18 из 36 приглашенных лидеров иностранных государств, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Приглашены 36 лидеров различных государств. Помимо девяти стран-членов также пригласили лидеров стран СНГ и лидеров государств, которые председательствуют во влиятельных региональных интеграционных объединениях в Африке, Латинской Америке, Ближнем Востоке и Юго-восточной Азии. Также, естественно, приглашены лидеры многих стран, которые претендуют на членство в организации или ту или иную форму сотрудничества с БРИКС", - сказал он журналистам.

"Свое участие подтвердили 18 лидеров", - добавил Ушаков.

Саммит БРИКС пройдет 22-24 октября 2024 года в Казани.