Пашинян посетит саммит БРИКС в Казани

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Армения примет участие в саммите БРИКС в Казани в октябре на уровне премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил армянским СМИ глава комиссии парламента республики по внешним отношениям Саркис Ханданян.

При этом он отметил, что Ереван не собирается подавать заявку о вступлении в БРИКС.

Пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян позже подтвердила армянским СМИ, что Пашинян примет участие в саммите БРИКС.

Саммит БРИКС состоится в Казани 22-24 октября.