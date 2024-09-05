Президент РФ заявил, что военные начали выдавливать ВСУ с приграничных земель

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России должны делать все, чтобы "выбросить противника из Курской области", заявил президент России Владимир Путин.

"Прежде всего мы должны думать о людях, которые, безусловно, проходят через серьезные испытания и страдают от этих террористических актов. И священный долг вооруженных сил - сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий (Курской области) и надежно защитить наших граждан", - сказал Путин в четверг, отвечая на вопросы на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Путин подчеркнул, что "и вся страна должна делать все для того, чтобы людей поддержать".

Президент сказал, что "цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, освобождение которого является нашей первоочередной целью".

"Получилось у противника? Нет, ничего не получилось. Во-первых, наши вооруженные силы стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать его (украинские вооруженные силы) с приграничных территорий", - подчеркнул Путин.

"И второе, самое главное - никаких действий по сдерживанию нашего наступления не происходит. Наоборот, перебросив в приграничные районы с нами свои достаточно большие и неплохо подготовленные подразделения, противник ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные операции", - отметил Путин.