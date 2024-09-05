Главы палат Федерального собрания, члены правительства, губернаторы и бизнесмены поздравили "Интерфакс" с 35-летием

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В адрес "Интерфакса" поступили поздравления в связи с 35-летием от руководителей законодательной и исполнительной власти, членов правительства, губернаторов и бизнесменов.

Так, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении отметила: "Сегодня без ленты и других сервисов "Интерфакса" трудно представить рабочий день руководства и крупных компаний, банков и госорганов. Вы создали целую информационную среду, которая востребована у всех, кто принимает значимые для страны решения".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя "Интерфакс", заявил: "Вы активно развиваетесь, используете современные технологии, в своей работе следуете принципам оперативности и достоверности".

Помощник президента РФ Николай Патрушев указал, что "внедрение новых цифровых технологий и приверженность классическим требованиям достоверности, оперативности и актуальности публикуемых сообщений обеспечивают агентству достойные позиции в российском и зарубежном медиапространстве".

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал "Интерфакс" "одним из лидеров разработки цифровых систем, без которых сложно представить современные СМИ".

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что "сегодня "Интерфакс" это не только самые свежие новости от надежных источников и интересные интервью. Это технологические инновации и бизнес-решения, необходимые для эффективной работы финансовых организаций и гоструктур".

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в своем поздравлении высказал мнение, что "появление "Интерфакса" 35 лет назад стало ответом на запрос граждан, бизнеса и органов власти на качественные альтернативные и оперативные источники информации в условиях стремительно меняющихся событий в истории России. Успех "Интерфакса" - результат работы профессионального коллектива, объективного освещения событий, использования современных инструментов для анализа экономических процессов".

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина указала на точность и оперативность подачи новостей, которые отличали "Интерфакс" все эти годы. Созданные агентством информационные продукты и сервисы "приобрели большое значение для финансового сектора, стали частью национальной инфраструктуры, которая обеспечивает прозрачность рынка, доступность важной для кредиторов и инвесторов информации".

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, в свою очередь, заявил, что "использование цифровых технологий позволяет "Интерфаксу" не только получать достоверную информацию о конкретной компании или сегменте бизнеса, но и существенно оптимизировать деятельность наших аналитических подразделений". "Ваши системы стали надежным инструментом борьбы с коррупцией, контроля за соблюдением законности в сфере госзакупок и противодействия преступности в целом", - сказал министр.

Глава МЧС Александр Куренков отметил, что "агентство производит информационные продукты для профессионального использования в СМИ и ведомствах. Все это востребовано и актуально в современном мире".

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, со своей стороны, указал на то, что "Интерфакс" "первым среди российских информагентств принял этический кодекс для своих работников, жесткие правила при подготовке информации". "Отсюда во многом высокое качество вашей работы", - подчеркнул генпрокурор.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин высказал мнение, что "за годы напряженной ответственной работы "Интерфакс" доказал свою эффективность и по праву вошел в число ведущих отечественных СМИ с многомиллионной аудиторией не только в России".

Мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении "Интерфаксу" написал: "Начав свою деятельность в доцифровой век, вы стали одним из лидеров формирования информационной повестки дня и укрепили свои позиции в эпоху интернета. Сегодня "Интерфакс" остается авторитетным источником информации о событиях в стране и мире, а его информационно-аналитические продукты и экономическая экспертиза незаменимым инструментом для ведущих компаний в их повседневной деятельности".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, заявил, что разработанные "Интерфаксом" аналитические и другие IT-системы успешно применяются, в том числе, в Подмосковье, помогают эффективнее управлять сложными процессами, выстраивать коммуникацию с жителями, оценивать риски и искать возможности для роста.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин подчеркнул, что "за годы работы информационное агентство "Интерфакс" стало авторитетной площадкой, на которой представлены аналитические материалы, комментарии и интервью ведущих российских, а также зарубежных экспертов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма".

Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, поздравляя "Интерфакс", отметил, что агентство стало "признанным лидером в разработке цифровых сервисов, работающих на повышение прозрачности и инвестиционной привлекательности российской экономики". "Интерфакс", развивая свои платформы, помогает созданию справедливых и равных условий ведения бизнеса, снижению рисков для налогоплательщиков, выявлению неблагонадежных компаний".

Председатель правления ВТБ Андрей Костин, в свою очередь, написал в поздравлении: "Как и вся отечественная экономика современной формации, российский финансовый рынок создавался под аккомпанемент новостей "Интерфакса" - энергичных и неизменно емких. Уже тогда была ясная уверенность: эта музыка будет вечной. За три с половиной десятилетия "Интерфаксу" удалось, заняв свое место в истории российских медиа, продолжать уверенно двигаться вперед".

При этом, по мнению А.Костина, "неизменным остается главное: безупречное исполнение, глубокое содержание, блестящее мастерство".

"Интерфакс" также поздравили руководители министерств и ведомств, главы регионов РФ и представители бизнеса.