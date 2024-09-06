Минобороны РФ сообщило о срыве попыток ввода резервов ВСУ на курском направлении

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сорвали попытки ввода резервов ВСУ в район боевых действий на курском направлении, применялись различные системы вооружения, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области", - заявили в ведомстве.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотными летательными аппаратами и огнем артиллерии по районам сосредоточения личного состава и техники шести механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны сорваны попытки проведения атак и ввода резервов противника", - сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что на волчанском и липцовском направлениях поражены формирования штурмовой, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 3 280 военнослужащих, девять танков, 112 боевых бронированных машин, 135 автомобилей, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе: четыре HIMARS и пять MLRS производства США, а также 34 орудия полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - заявили в Минобороны РФ.

Там отметили, что в течение недели отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ.