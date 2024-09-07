Минобороны сообщило, что за сутки на курском направлении ВСУ потеряли более 280 военных

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении за сутки превысили 280 военнослужащих, заявили в субботу в Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, 13 единиц бронетехники, в том числе три танка и 10 боевых бронированных машин, девять артиллерийских орудий, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США, девять автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, всего за время боевых действий на курском направлении армия Украины потеряла более 10,7 тыс. военнослужащих, 84 танка, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 609 боевых бронированных машин, 348 автомобилей, 82 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 20 станций радиоэлектронной и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Как отметили в Минобороны, "операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается".