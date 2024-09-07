Минобороны РФ заявило об отражении двух атак ВСУ в Курской области

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные отразили за сутки на курском направлении две атаки украинских штурмовых групп, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки и Матвеевка", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, также российская армия сорвала попытки атак ВСУ в направлениях населенных пунктов Коренево и Русская Конопелька.

Как сказано в сообщении Минобороны, "потери противника составили до 20 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины".

Военные заявили, что на курском направлении ударами авиации, артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых и 92-й штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны.

Удары нанесены в районе населенных пунктов Апанасовка, Вишневка, Борки, Внезапное, Гоголевка, Замостье, Казачая Локня, Кругленькое, Куриловка, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новоивановка, Обуховка, Снагость и Черкасская Конопелька, сообщило министерство.

Как сказано в сообщении, "оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 22-й, 61-й механизированных, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й, 113-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Белополье, Бояро-Лежаче, Владимировка, Глухов, Краснополье, Сумы, Хотень и Ямполь".