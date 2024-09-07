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В Карском море затонул плавкран

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили дело по факту происшествия с двумя несамоходными судами в Карском море, сообщает в субботу Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР.

"Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 5 сентября в Енисейском заливе Карского моря вблизи морского терминала "Чайка" во время шторма были повреждены два плавкрана - "Азимут - 16" и "СПК - 25/58.

В результате повреждений впоследствии одно из судов затонуло, другое получило водотечность корпуса, которая в настоящее время устранена. Разлива нефтепродуктов не допущено.

Проводятся следственные действия, о пострадавших не сообщается.

СКР Карское море Енисейский залив
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