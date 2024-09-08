Поиск

Спрос на онлайн-услуги нотариусов в РФ увеличился в текущем году почти на 50%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Федеральной нотариальной палате фиксируют высокий рост спроса на онлайн-услуги в 2024 году.

"Количество нотариальных действий в онлайн-формате за первые 8 месяцев этого года превысило 730 тыс., что на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - сообщили в ФНП.

По данным палаты, среди действий, которые показали наибольший рост - получение сведений из ЕГРН. Число таких онлайн-обращений стало больше в 17 раз.

Всего на сегодняшний день доступно 13 нотариальных действий онлайн.

"В перечень доступных удаленно входят только те действия, которые не требуют проверки реальной воли обратившегося. Это сделано для того, чтобы избежать нарушения прав и интересов, - сказали в ФНП. - Главный принцип удаленного нотариального формата - сочетание преимуществ электронных технологий и гарантий правовой безопасности для заявителя".

Отмечается, что при необходимости документ, удостоверенный усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, всегда можно перевести в традиционный бумажный формат.

ФНП Федеральная нотариальная палата ЕГРН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦИК заявил о более 60 зафиксированных инцидентах с представителями партий на выборах

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль города Новогродовка в ДНР

Пожар и детонация взрывоопасных объектов продолжаются под Воронежем

Около 30 человек отравились готовыми обедами на избирательных участках в Петербурге

Против рэпера Моргенштерна возбуждено дело за уклонение от обязанностей иноагента

Против рэпера Моргенштерна возбуждено дело за уклонение от обязанностей иноагента

Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" установили на стартовом столе Байконура

Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" установили на стартовом столе Байконура

В Москве загорелось здание типографии

Дело возбуждено из-за отравлений на избирательных участках в Петербурге

Дело возбуждено из-за отравлений на избирательных участках в Петербурге

Что произошло за день: суббота, 7 сентября

Пожар на наземной парковке в подмосковном Одинцове потушен

Пожар на наземной парковке в подмосковном Одинцове потушен
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });