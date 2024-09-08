Спрос на онлайн-услуги нотариусов в РФ увеличился в текущем году почти на 50%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Федеральной нотариальной палате фиксируют высокий рост спроса на онлайн-услуги в 2024 году.

"Количество нотариальных действий в онлайн-формате за первые 8 месяцев этого года превысило 730 тыс., что на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - сообщили в ФНП.

По данным палаты, среди действий, которые показали наибольший рост - получение сведений из ЕГРН. Число таких онлайн-обращений стало больше в 17 раз.

Всего на сегодняшний день доступно 13 нотариальных действий онлайн.

"В перечень доступных удаленно входят только те действия, которые не требуют проверки реальной воли обратившегося. Это сделано для того, чтобы избежать нарушения прав и интересов, - сказали в ФНП. - Главный принцип удаленного нотариального формата - сочетание преимуществ электронных технологий и гарантий правовой безопасности для заявителя".

Отмечается, что при необходимости документ, удостоверенный усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, всегда можно перевести в традиционный бумажный формат.