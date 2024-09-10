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Кремль заявил об отсутствии четких договоренностей с Киевом не наносить удары по энергообъектам

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Никаких четких договоренностей с Украиной по поводу ограничений ударов по объектам энергетики перед вторжением ВСУ в Курскую область не было, представить их теперь - трудно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких четких договоренностей не было - это первое. Сейчас трудно представить себе возможное достижение каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области", - сказал Песков журналистам во вторник.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Турция передала РФ предложение Украины не наносить удары по объектам энергетики, в том числе атомной, а также по торговому гражданскому флоту в Черном море, на которое президент России Владимир Путин согласился.

По словам пресс-секретаря президента, главное для России - достижение ее целей.

"И специальная военная операция в настоящий момент, в отсутствие иных альтернатив, является единственно возможным способом достижения наших целей. Поэтому она продолжается", - заключил Песков.

Дмитрий Песков Сергей Шойгу Украина Турция
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