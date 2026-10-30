Глава МИД РФ заявил, что сущностные вопросы в отношениях с США не решаются

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Сущностные вопросы между Россией и США не решаются, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вопросы не решаются сущностные, продолжаются санкции, все санкции (экс-президента США Джо) Байдена воспроизводит нынешняя администрация, вводит свои санкции дополнительные против "Лукойла", против "Роснефти", - сказал он на пресс-конференции в Атланте.

Лавров отметил, что США продолжают поставлять Украине оружие через европейцев: "Вот сегодня была информация, что Госдепартамент предварительно одобрил поставку 500 ракет к комплексам Patriot".

Глава МИД также упомянул статью в журнале The Atlantic, в которой говорится, что "передача украинцам разведданных, которые имеют ключевое значение для их ударов по российской территории, в том числе вглубь российской территории, при нынешней администрации и руководстве ЦРУ стала не просто сохраняться, она стала нарастать, вот эта передача, и гораздо больше, более плотное сотрудничество в этой сфере".

"Была упомянута тоже дипломатическая недвижимость, по которой никакого прогресса нет, хотя контакты экспертов продолжаются, но это как из пустого в порожнее переливается. Поэтому реальных сдвигов на практике мы не видим, (...) и мы никогда не политизировали экономическую сферу, поэтому если это взаимовыгодно, как вот в случае с дизельной сделкой, то мы всегда будем такие предложения поддерживать", - подчеркнул министр.

Он отметил, что "надо быть прагматиками и думать о наших интересах, об интересах, которые должны предусматривать их обеспечение в любых ситуациях".