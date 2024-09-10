Поиск

Шойгу предложил Венесуэле усилить координацию с Россией в информбезопасности

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с генеральным секретарем совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Феррейрой призвал к усилению совместной работы России и Венесуэлы в области международной информационной безопасности.

"Важное значение имеет усиление координации действий по вопросам обеспечения международной информационной безопасности", - заявил Шойгу.

Он также приветствовал "успешное проведение президентских выборов в Венесуэле" 28 июня.

Двусторонняя рабочая встреча Шойгу и Феррейры прошла на полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности.

БРИКС Сергей Шойгу Венесуэла Хосе Феррейра
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"НОВАТЭК" заявил, что не занимается формированием теневого флота для "Арктик СПГ 2"

В Раменском жить в квартирах сильно поврежденных этажей можно будет через несколько месяцев

В Раменском жить в квартирах сильно поврежденных этажей можно будет через несколько месяцев

ВМФ РФ в ходе учений "Океан-2024" отработает отражение агрессии с океанских направлений

Прошедший август стал самым теплым в мире

Прошедший август стал самым теплым в мире

Восьми пострадавшим понадобилась помощь медиков после атаки БПЛА в Подмосковье

Восьми пострадавшим понадобилась помощь медиков после атаки БПЛА в Подмосковье

Жару до 37 градусов прогнозируют в Сочи

ФАС утвердила повышение аэронавигационных сборов с авиакомпаний для капремонта аэродромов

Песков прокомментировал последние удары БПЛА по российским городам

В Раменском двое пострадавших от атаки БПЛА находятся в тяжелом состоянии

В Раменском двое пострадавших от атаки БПЛА находятся в тяжелом состоянии

СКР возбудил дело о теракте в связи с ночной атакой украинских беспилотников