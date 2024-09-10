Шойгу предложил Венесуэле усилить координацию с Россией в информбезопасности

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с генеральным секретарем совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Феррейрой призвал к усилению совместной работы России и Венесуэлы в области международной информационной безопасности.

"Важное значение имеет усиление координации действий по вопросам обеспечения международной информационной безопасности", - заявил Шойгу.

Он также приветствовал "успешное проведение президентских выборов в Венесуэле" 28 июня.

Двусторонняя рабочая встреча Шойгу и Феррейры прошла на полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности.