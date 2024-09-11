В МИД РФ пообещали ответ Москвы и Пекина на политику двойного сдерживания США

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Москва и Пекин ответят совместно на попытки сдерживания со стороны США, на возникновение новых ракетных угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы с полной уверенностью и полным основанием можем подтвердить, что оценки Москвы и Пекина в данной сфере практически идентичны", - сказала она на брифинге в среду, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о возможном размещении новых американских ракетных комплексов средней дальности на территории Японии.

По словам дипломата, "цель американских развертываний очевидна - передовое базирование различных ракетных вооружений осуществляется ими в рамках комплексных усилий по проецированию силы на Россию и на Китай". Она добавила, что это является так называемой политикой "двойного сдерживания" со стороны США.

"Эти шаги носят очевидно деструктивный характер со стороны США. Они ведут к общему росту напряженности, они провоцируют гонку вооружений", - подчеркнула Захарова.

Дипломат отмечает, что "на появление дополнительных, и при этом весьма существенных угроз, я имею в виду ракетных угроз, и Россия, и Китай будут реагировать, причем далеко не в политической плоскости".

"На "двойное сдерживание" со стороны США Москва и Пекин ответят двойным противодействием", - заявила Захарова.