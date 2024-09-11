Что произошло за день: среда, 11 сентября

Планы ограничить экспорт ряда товаров из РФ, будущее Росбанка и решение суда по санкциям против НРД

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин поручил правительству подумать об ограничениях экспорта ряда товаров, например, урана, никеля, титана и некоторых других, при условии, что это не будет наносить вред экономике РФ.

- Национальный расчетный депозитарий проиграл суд об отмене санкций ЕС. Суд пояснил, что в НРД "не смогли доказать, что не являются системообразующей финансовой структурой, игравшей ведущую роль в обеспечении функционирования российской финансовой системы".

- Сбербанк повысил ставки по вкладам. Максимальная ставка в 20% годовых доступна по вкладу "Лучший %".

- Военные РФ сорвали попытку ВСУ захватить в Черном море самоподъемную буровую установку. Были потоплены восемь украинских морских катеров и уничтожены до 80 военнослужащих.

- "Транснефть" подала иск к IBM на 83 млн рублей. Кроме того, в арбитражный суд Москвы поступили два иска к американскому производителю сетевого оборудования Cisco Systems Inc и московской ООО "Сиско Солюшенз".

- Росбанк станет филиалом Т-Банка, сохранив свои обязательства и клиентские бренды. Процесс интеграции планируется завершить в I квартале 2025 года.

- Суд ЕС решил, что Фридман и Тимченко должны декларировать свои средства в Евросоюзе. Иск об отмене распоряжения, обязывающего их декларировать свои средства на территории стран Евросоюза, подавали также Петр Авен и Герман Хан, суд полностью отверг ходатайство.

- Вертолет "ЮТэйр" подожгли в аэропорту на Ямале. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что вертолет сгорел полностью. По данным телеграм-каналов, его подожгли подростки, получив такое задание в соцсетях.