Поиск

НРД проиграл суд об отмене санкций ЕС

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на судебное решение

НРД проиграл суд об отмене санкций ЕС
У входа в Европейский суд в Люксембурге
Фото: Daniel Karmann/picture alliance via Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу "Московской биржи") не смог оспорить в суде Евросоюза введение санкций против него в июне 2022 года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на судебное решение.

Это решение может быть обжаловано в высшей судебной инстанции, отмечает агентство.

НРД обратился в суд с иском об отмене введенных ограничений 12 августа 2022 года.

"Цель иска - доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы", - поясняла Мосбиржа.

Евросоюз Мосбиржа НРД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк повысил ставки по вкладам

Сбербанк повысил ставки по вкладам

Под британские санкции попали 10 танкеров, связанных с перевозкой российской нефти

Brent подорожала до $69,59 за баррель после достижения многолетних минимумов

"НОВАТЭК" заявил, что не занимается формированием теневого флота для "Арктик СПГ 2"

В США число корпоративных банкротств в январе-августе было максимальным за 4 года

В США число корпоративных банкротств в январе-августе было максимальным за 4 года

Цены на нефть ускорили снижение на слабых статданных из КНР

Цены на нефть ускорили снижение на слабых статданных из КНР
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });