НРД проиграл суд об отмене санкций ЕС

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на судебное решение

У входа в Европейский суд в Люксембурге Фото: Daniel Karmann/picture alliance via Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу "Московской биржи") не смог оспорить в суде Евросоюза введение санкций против него в июне 2022 года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на судебное решение.

Это решение может быть обжаловано в высшей судебной инстанции, отмечает агентство.

НРД обратился в суд с иском об отмене введенных ограничений 12 августа 2022 года.

"Цель иска - доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы", - поясняла Мосбиржа.