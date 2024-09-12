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Путин анонсировал создание в БРИКС совета по борьбе с финансированием терроризма

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В БРИКС создается совет по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, заявил президент Владимир Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС и "БРИКС плюс", курирующих вопросы безопасности.

"На завершающей стадии находится согласование решения об учреждении в БРИКС совета по вопросам финансирования терроризма и отмывания денег", - сказал он.

Путин также рассказал и о других новых форматах взаимодействия стран-членов объединения. В частности, он отметил, что в июне в Нижнем Новгороде прошло совещание министров иностранных дел стран БРИКС, а также расширенная сессия в его рамках с участием государств глобального Юга и Востока.

"Еще одна встреча глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС запланирована на конец сентября в Нью-Йорке "на полях" Генеральной ассамблеи ООН", - сказал он в связи с этим.

Глава государства также рассказал, что 26-28 сентября в Москве в рамках Российской энергетической недели пройдет очередное совещание министров энергетики БРИКС.

"Российским председательством инициированы новые сферы взаимодействия. В их числе встречи министров транспорта, глав геологических служб, форум БРИКС по ядерной медицине", - добавил Путин.

Владимир Путин БРИКС
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