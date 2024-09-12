Поиск

Путин заявил об успешном развитии отношений РФ и КНР по всем направлениям

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит успехи в развитии российско-китайских отношений с председателем КНР Си Цзиньпином в октябре в рамках саммита БРИКС в Казани.

"Что касается двусторонних отношений, то они развиваются весьма успешно, причем по всем направлениям. Это касается координации нашей работы на международной арене, это касается вопросов, связанных с экономическим взаимодействием, на культурном, гуманитарном треке", - сказал он на встрече с главой МИД КНР Ван И.

"Все это остается в нашей повестке дня и, в том числе, будет предметом наших обсуждений с председателем КНР во время многосторонних и двусторонней встречи в Казани", - добавил Путин.

В переговорах Путина и Ван И с российской стороны участвует секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

БРИКС Владимир Путин Си Цзиньпин Китай Ван И
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Один человек погиб и шестеро пострадали при обстреле рынка в Новой Каховке

Хинштейн сообщил об аресте замначальника управления Росгвардии по Крыму

Гендиректор "Ленбытхима" задержан по делу о хищении при исполнении гособоронзаказа

Гендиректор "Ленбытхима" задержан по делу о хищении при исполнении гособоронзаказа

В Москве уверены, что ограничения на удары Киева дальнобойным оружием по РФ давно сняты

Учет расходов на покупку "Корстона" стал предметом спора "Яндекса" с ФНС

МВД РФ запросило сведения о получивших гражданство и не вставших на воинский учет

МВД РФ запросило сведения о получивших гражданство и не вставших на воинский учет

В РКН сообщили об отражении почти 6 тысяч DDoS-атак с начала года

Работа аэропортов Мурманска и Апатитов ограничивается второй день подряд

Умершие знаменитости

Умер журналист Николай Сванидзе

Умер журналист Николай Сванидзе

Заболеваемость гриппом в предстоящем эпидсезоне ожидается достаточно высокой

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });