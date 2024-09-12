Путин заявил об успешном развитии отношений РФ и КНР по всем направлениям

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит успехи в развитии российско-китайских отношений с председателем КНР Си Цзиньпином в октябре в рамках саммита БРИКС в Казани.

"Что касается двусторонних отношений, то они развиваются весьма успешно, причем по всем направлениям. Это касается координации нашей работы на международной арене, это касается вопросов, связанных с экономическим взаимодействием, на культурном, гуманитарном треке", - сказал он на встрече с главой МИД КНР Ван И.

"Все это остается в нашей повестке дня и, в том числе, будет предметом наших обсуждений с председателем КНР во время многосторонних и двусторонней встречи в Казани", - добавил Путин.

В переговорах Путина и Ван И с российской стороны участвует секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.