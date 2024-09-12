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Глава МИД Китая сообщил, что Си Цзиньпин примет приглашение на саммит БРИКС в Казани

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет на саммите БРИКС в Казани председателя КНР Си Цзиньпина.

"Год назад мы с вами встречались здесь же, в Санкт-Петербурге. Тогда проводили консультации по линии совета безопасности и министерства иностранных дел. Я жду в России, в Казани, нашего друга, председателя Китайской народной республики господина Си Цзиньпина на саммите БРИКС, как мы и договаривались", - заявил Путин на встрече с министром иностранных дел иностранных дел КНР Ван И.

В свою очередь Ван И заявил, что председатель КНР с удовольствием приедет в Россию.

"Председатель КНР с удовольствием примет ваше приглашение на предстоящий саммит в Казани для дальнейшего углубленного разговора по стратегическим вопросам. Сегодня у нас есть хорошая возможность, чтобы выслушать ваше видение, о котором я доложу нашему председателю", - сказал он.

Владимир Путин БРИКС Ван И Китай Казань Си Цзиньпин
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