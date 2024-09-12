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Из РФ экстрадирован разыскиваемый за убийство гражданин Перу

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Россия экстрадировала в Перу разыскиваемого по обвинению в убийстве гражданина этой страны, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Благодаря взаимодействию, организованному по каналам Интерпола с правоохранительными органами Республики Перу, из России экстрадирован гражданин указанного государства Абель Франк Вальдивия Монтойя. С октября 2023 года он находился в международном розыске по обвинению в резонансном убийстве", - сказала Волк журналистам в четверг.

Как сообщается, во время празднования дня рождения в городе Лима между гостями мероприятия возник конфликт. "Вальдивия Монтойя взял из своего автомобиля огнестрельное оружие и выстрелил в своего оппонента, в результате чего тот скончался", - отметила представитель министерства.

Сразу после убийства фигурант скрылся с места происшествия и через несколько дней покинул страну. Было установлено, что он прилетел в Казань, где впоследствии был задержан российскими полицейскими.

Генеральной прокуратурой РФ был удовлетворен запрос компетентных органов Перу о выдаче обвиняемого для привлечения к уголовной ответственности.

В четверг в международном аэропорту "Внуково" разыскиваемый был передан правоохранителям Перу, добавила Волк.

МВД РФ Перу
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