ВСУ атаковали подстанцию в курском приграничье

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали объект энергетической инфраструктуры в Курской области, сообщается в официальном телеграм-канале ПАО "Россети Центр" "Информбюро" в четверг.

"ВСУ с помощью БПЛА снова атаковали подстанцию в одном из прифронтовых районов Курской области, загорелся трансформатор", - говорится в сообщении.

Специалисты группы быстрого реагирования "Россети Центр" совместно с региональным подразделением МЧС России выдвинулись на место, как только позволила ситуация. Однако к этому времени оборудование уже полностью выгорело.