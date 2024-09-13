Патрушев проинспектирует ход модернизации судостроительного завода в Карелии

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Помощник президента России председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в пятницу посетит Онежский судостроительный завод в Петрозаводске, сообщили в его аппарате.

"Он проконтролирует ход модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода и создания первой в России цифровой верфи на ОССЗ, проведет совещание, посвященное реализации инвестиционного проекта глубокой модернизации судостроительного завода", - говорится в сообщении.

Патрушев также примет участие в открытии завода строительных материалов и проведет рабочую встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, добавили в аппарате помощника президента РФ.