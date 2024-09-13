Удар молнии спровоцировал крупный ландшафтный пожар в Ростове-на-Дону

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет и пожарный поезд задействовали в тушении крупного природного пожара в Ростове-на-Дону, который возник после удара молнии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону в пятницу.

"На 7 километре ФАД А-135 южного подъезда к Ростову-на-Дону в результате удара молнии загорелся камыш. По прибытии пожарно-спасательных расчетов огнем охвачены два очага на площади 2000 кв. м. и 3000 кв. м", - сказали в пресс-службе.

К месту пожара направлены пожарный поезд и вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Всего в тушении задействованы 87 человек и 34 единицы техники.

"Тушение осложняет болотистая местность, из-за чего затруднены пути подъезда спецтехники. Угрозы населенным пунктам нет", - подчеркнули в главке МЧС.