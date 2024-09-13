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Вторую очередь модернизации Онежского судозавода планируется начать в этом году

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Вторая очередь модернизации площадей АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" (ОССЗ, Петрозаводск, Карелия) должна стартовать в декабре текущего года, сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Важно качественно и в установленные сроки завершить проект. Нам важно обеспечить завершение первой очереди по графику 1 декабря. В этом году необходимо приступить ко второй очереди модернизации", - сказал Патрушев на совещании в Петрозаводске в пятницу по созданию цифровой верфи на ОССЗ.

В настоящее время для завершения первой очереди на предприятии увеличена численность персонала и техники, работы на наиболее важных участках организованы в две смены.

В рамках второй очереди предусмотрено строительство автоматизированного склада судового оборудования, модернизация открытого стапеля и слипа для спуска-подъема кораблей.

Проект уже проходит госэкспертизу. После положительного заключения власти и руководство завода определят подрядчика.

Как сообщил на совещании полпред в СЗФО Александр Гуцан, проект цифровой верфи Карелии станет типовым для других предприятий страны.

"Реализация находится на особом контроле. Надеюсь, проект будет завершен в кратчайшие сроки, а опыт его реализации распространим на другие предприятия страны, что позволит динамично развиваться судостроительной отрасли", - сказал Гуцан.

Модернизация площадей ОССЗ, в том числе строительство первой в России цифровой верфи, ведется с 2019 года. Объем инвестиций ранее был определен на уровне 5,8 млрд рублей, а в мае 2024 года кабмин РФ выделил на модернизацию завода еще 2 млрд рублей.

Модернизация увеличит мощности в корпусообрабатывающем производстве до 10 тыс. тонн в год и создаст более 1,1 тыс. рабочих мест.

Николай Патрушев ОССЗ Карелия
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