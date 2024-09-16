Правительство расширяет программу списания кредитов для военнослужащих

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который продлевает с существующих 30 до 180 дней льготный период по кредитным каникулам для контрактников и призывников, а также предлагает прощать кредиты (кроме ипотечных) и долги за ЖКХ награжденным государственной наградой военнослужащим.

Документ (N718477-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, мобилизованный или нанятый по контракту заемщик вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2024 г. обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул. Льготный период рассчитывается как срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт, увеличенный на 30 дней. Внесенный законопроект предлагает увеличить льготный период с 30 до 180 дней.

Кроме того, документ предлагает прекращать обязанности военнослужащего и его супруги по кредитному договору (кроме ипотечного), если военнослужащий в ходе службы был награжден государственной наградой. Также обязательства прекращаются, если он был уволен со службы по достижении предельного возраста службы; по истечении срока службы по призыву или контракту; по состоянию здоровья - при признании не годным к службе и при этом есть причинная связь - увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, приведшие к признанию военнослужащего негодным к военной службе.

"Совершение исполнительной надписи нотариуса о взыскании задолженности (об обращении взыскания на предмет залога) по кредитному договору, заключенному с военнослужащим, не допускается", - следует также из законопроекта.

Одновременно предлагается прекращать исполнительное производство, если исполнительный документ содержит требования о взыскании денежных средств в пользу организаций ТЭК, компаний ЖКХ в случае гибели военнослужащих или в случае объявления судом военнослужащего умершим, а также со дня награждения указанных лиц государственной наградой или со дня увольнения и при этом есть причинная связь - увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, приведшие к признанию военнослужащего негодным к военной службе.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г., а также на лиц, имеющих на 1 сентября 2024 г. неисполненные денежные обязательства. Если военнослужащие (а также другие лица, включая солидарных должников) до вступления в силу этого закона уплатили средства для частичного или полного исполнения обязательств, которые должны быть прекращены по этому закону, то эти деньги не подлежат возврату.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие закона не потребует дополнительных расходов за счет средств бюджета РФ.