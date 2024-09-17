Песков объяснил указ о ВС РФ необходимостью реагирования на актуальные угрозы

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Указ президента РФ Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных сил РФ продиктован необходимостью реагирования на актуальные угрозы стране, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах. Поэтому это требует принятия соответствующих мер", - сказал Песков.

Так он во вторник ответил на вопрос журналистов о причинах подписания главой государства указа об увеличении численности ВС РФ.

Накануне был опубликован указ президента Владимира Путина об установлении штатной численности ВС РФ - она составит почти 2 млн 390 тыс. человек, включая полтора миллиона военнослужащих.