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Высокая пожарная опасность сохранится на европейской территории РФ до конца недели

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Чрезвычайный, 5 класс пожарной опасности будет до конца недели на европейской территории РФ, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской территории до конца недели очень высокий класс пожарной опасности, 5 класс везде. И в Северо-Западном, и в Центральном, и Южном, и в Северо-Кавказском федеральных округах", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что чрезвычайный класс пожарной опасности отмечается сейчас на большей территории европейской России, чем в июне, июле и августе. "Это означает, что нужно быть предельно аккуратными и не допускать халатности с огнём. Возможны и самовозгорания", - сказал Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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