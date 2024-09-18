Временный снежный покров установился в ряде регионов РФ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока установился временный снежный покров, на юге Якутии он достиг 6 см, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже кое-где лег временный снежный покров. Это северо-запад Якутии, Чукотка, Магаданская область и юг Красноярского края, он небольшой, он подтаивает, но он есть, и в Иркутской области. И на самом юге Якутии тоже временный снежный покров - до 6 см", - сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что "пока это временный снежный покров, но он предвестник постоянного".