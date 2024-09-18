В I чтении принят проект об усилении контроля над спиртосодержащей непищевой продукцией

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит обязательную маркировку спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 10%, обязывает участников оборота декларировать объемы и оборот в ЕГАИС, распространяет правило минимальных цен на закупку и поставку.

Документ (№623458-8) был внесен в парламент в мае группой депутатов, среди авторов – первый зампред думского комитета по бюджету Глеб Хор, первый зампред комитета по бюджету Совета федерации Сергей Рябухин.

Согласно тексту документа, предлагается ввести обязательную маркировку спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 10% объема готовой продукции.

Производители спиртосодержащей непищевой продукции и индивидуальные предприниматели, занимающиеся ее закупкой и продажей, должны будут предоставлять информацию об объемах производства и оборота продукции в ЕГАИС.

Не разрешается закупка и поставка спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% по цене ниже, чем определит Минфин (сейчас для пищевой это от 179 до 400 руб. за 0,5 литра, в зависимости от крепости).

В пояснительной записке приводятся данные, по которым объемы закупки этилового спирта производителями спиртосодержащей непищевой продукции в 2021 году составили 3,8 млн декалитров, в 2022 году – 4,2 млн декалитров, в 2023 году – 4,5 млн декалитров. При этом авторы отмечают, что требования к производству спиртосодержащей непищевой продукции имеют ряд регуляторных послаблений по сравнению с требованиями к производителям алкогольной продукции. Прежде всего, действует изъятие в части оснащения производства автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции. При этом, одновременно, целый ряд спиртосодержащей непищевой продукции (например, парфюмерно-косметическая продукция в малой емкости), не отнесен к подакцизным товарам, в связи с чем производители такой продукции закупают сырье (этиловый спирт) без акциза.

"Недобросовестные предприниматели, закупая в качестве сырья пищевой этиловый спирт без акциза, производят и выводят в гражданский оборот неподакцизную спиртосодержащую продукцию "двойного назначения" (косметические лосьоны, тоники, душистые воды, ополаскиватели для полости рта и прочее). Эта продукция, содержит в своем составе пищевой этиловый спирт (75-95%), упаковывается в малые емкости (до 100 гр.) с широким горлышком, укупоривается полимерным винтовым колпачком, часто с использованием средств индивидуализации, схожих по внешнему виду до степени смешения с алкогольной продукцией", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия основные нормы законопроекта вступят в силу со дня его официального опубликования.