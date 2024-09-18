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Путин распорядился подписать договор о стратегическом партнерстве между РФ и Ираном

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин распорядился подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран.

Распоряжение президента опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран", - говорится в распоряжении.

Документом МИД РФ разрешено в ходе переговоров о подписании указанного Договора вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.

"Считать целесообразным осуществить подписание Договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне", - говорится в тексте.

2 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва и Тегеран в самое ближайшее время завершат подготовку к подписанию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

В прошлый четверг Путин в ходе встречи с секретарем высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадианом заявлял, что за последние годы дружественные российско-иранские отношения обрели дополнительную динамику. "Все это происходит в значительной степени при поддержке верховного руководителя Исламской республики господина Али Хаменеи. Прошу передать ему самые наилучшие и добрые пожелания", - заявлял Путин.

"Сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента Масуда Пезешкиана. Ждем его в Казани 22-24 октября на саммите БРИКС", - отметил он.

"Будем рады видеть его (президента Ирана) в России и с полноценным визитом, в рамках которого подпишем новый большой межгосударственный договор, призванный закрепить выход российско-иранских отношений на уровень стратегического партнерства. Думаю, мы обсудим эту возможность в ходе нашей с ним встречи в Казани", - сказал президент РФ.

Ранее в среду член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политики Ирана Абулфазл Зохреванд заявлял, что договор о стратегическом сотрудничестве Ирана и РФ подпишут во время поездки Пезешкиана в Россию.

"Он отметил, что давно ожидаемое соглашение о стратегическом сотрудничестве между двумя государствами подпишут в ходе предстоящего визита Пезешкиана в Россию", - информирует агентство "Тасним", с которым общался Зохреванд.

Владимир Путин Иран МИД РФ Сергей Лавров
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