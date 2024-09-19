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Глава "Ростеха" заявил о готовности увеличить объемы производства

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Ростеха" Сергей Чемезов поздравил российских оружейников с профессиональным праздником и заявил, что с начала СВО оборонные предприятия набрали очень высокий темп, но существующие объемы производства не являются пределом.

"Существующие объемы производства для нас - не предел. Оружейники "Ростеха" готовы оперативно отвечать на растущие потребности армии и делать все для победы над внешним врагом", - приводятся слова Чемезова в телеграм-канале "Ростеха".

Он отметил, что "Ростех" максимально быстро реагирует на потребности фронта.

"Нередко новые образцы проходят испытания не на полигонах, а в реальных боевых условиях. Такой подход в разы сокращает путь от заводских цехов до армейских подразделений", - сказал Чемезов.

Он напомнил, что с начала СВО оборонные предприятия набрали очень высокий темп. Заводы госкорпорации нарастили выпуск востребованных вооружений, техники, боеприпасов в разы, а по некоторым позициям в десятки раз.

Ростех Сергей Чемезов День оружейника
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