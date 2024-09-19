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Что произошло за день: четверг, 19 сентября

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ВВС Израиля нанесли серию ударов по позициям "Хезболлы" на юге Ливана. Кроме того, израильские военные самолеты пролетели над Бейрутом в то время, когда там выступал Хасан Насралла: в своей речи лидер "Хезболлы" заявил, что Израиль со взрывами в Ливане пересек все "красные линии". По последним данным, взрывы пейджеров и раций в предыдущие дни унесли жизни 37 человек, еще 2750 человек получили травмы, многие - серьезные.

- Владислав Бакальчук задержан на 48 часов после стрельбы у офиса Wildberries. Ему предъявлены обвинения по четырем статьям УК, в том числе в убийстве и самоуправстве, вины он не признает.

- США начали регулярные тестовые полеты стратегических бомбардировщиков шестого поколения B-21 Raider. Как ожидается, к началу 2030-х годов ВВС США получат не менее 40 таких самолетов.

- Производство дронов в РФ в 2024 году будет увеличено в 10 раз, в прошлом году Вооруженные силы России получили порядка 140 тысяч беспилотников различных типов, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании ВПК.

- Цены на нефть перешли к росту после снижения ставки ФРС. Brent подорожала до $74,34 за баррель.

- Рубль на "Мосбирже" обновил минимум с прошлого октября в паре с юанем.

- РФС признал Константина Тюкавина лучшим футболистом прошлого сезона.

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