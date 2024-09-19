Рубль на "Мосбирже" обновил минимум с прошлого октября в паре с юанем и отыграл падение

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В четверг на "Московской бирже" курс юаня развернулся вниз после того, как ранее в ходе торгов обновил максимум с октября 2023 года, и немного подешевел к рублю. Рубль укрепился по итогам волатильных торгов на фоне дорожающей нефти.

Курс юаня в 19:00 составил 12,967 рубля, что на 3,15 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань дорожал до 13,1835 рубля впервые с 20 октября 2023 года.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на 20 сентября на 1,025 рубля, до 92,6962 рубля, и увеличил курс евро на 1,21 рубля, до 103,249 рубля.

Инфляция в России с 10 по 16 сентября составила 0,1% после инфляции в 0,09% с 3 по 9 сентября и дефляции 0,02% с 27 августа по 2 сентября (тогда недельное снижение цен было зафиксировано впервые с февраля 2023 года, но во многом объяснялось падением цен на авиабилеты на 8,8%), сообщил в среду уже после закрытия торгов Росстат.

С начала месяца рост цен в стране к 16 сентября составил 0,18%, с начала года - 5,46%.

Из данных за 16 дней сентября этого и прошлого годов следует, что на 16 сентября годовая инфляция замедлилась до 8,94% с 8,97% на 9 сентября (9,05% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 8,74% с 8,85% на 9 сентября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь сентябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития). Расхождение в оценках годовой инфляции по разным методологиям объясняется тем фактом, что рост в сентябре 2023 года носил неравномерный характер и сильно ускорился во второй половине месяца.

ЦБ 13 сентября повысил ключевую ставку до 19% с 18%. Выбрав средний по степени жесткости вариант в отношении ставки (на заседании рассматривался и сценарий повышения до 20%, а также ее сохранение), в сигнале на будущее ЦБ ожидаемо для такого сценария использовал ястребиную формулировку, вернувшись к горизонту следующего заседания (пройдет 25 октября). "Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сказано в заявлении ЦБ.

ЦБ в июле повысил прогнозы по инфляции: с 4,3-4,8% до 6,5-7% в 2024 году и с 4% до 4-4,5% в 2025 году. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 13 сентября заявила, что ЦБ, скорее всего, в конце октября на опорном заседании повысит текущий прогноз по инфляции.

Минэкономразвития в начале сентября повысило свой прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3% с апрельских 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4%.

"В четверг на валютном рынке обороты торгов и волатильность курса рубля были высокие. Ключевая ставка Банка России и продажа валюты экспортерами пока не помогают рублю, он снижается. По отношению к китайской валюте днем рубль дешевел на 1,4% - до 13,18 за юань. Дальнейшего ослабления национальной валюты в ближайшие дни не ожидаю. Американский регулятор начал цикл смягчения монетарной политики. Вчера он понизил ставку сразу на 50 базисных пунктов (с 5,25-5,5% до 4,75-5%). Это решение ожидали большинство аналитиков. Ставку не меняли с лета 2023 года", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Виктор Белов.

"На валютном рынке рубль в первой половине дня продолжал терять позиции в паре с юанем. Накануне китайская валюта так и не успела протестировать отметку в 13 рублей, и сегодня уже с открытия юань закрепился выше данного уровня. До окончания первой половины дня биржевой курс китайской валюты поднимался до уровня 13,18 рубля, обновив таким образом максимум с октября 2023 г. Однако удержаться на занятых позициях юаню не удалось, и ближе к вечеру он вновь торговался ниже 13 рублей. Полагаем, что в ближайшие дни китайская валюта продолжит попытки подняться выше уровня в 13 рублей, хотя полноценного закрепления CNY выше указанной отметки мы пока не ожидаем. Скорую поддержку рублю должны оказать предстоящие налоговые платежи. Кроме того, все более заметным позитивом для рубля выступает наметившийся разворот вверх котировок нефти, который был усилен решением ФРС понизить ставки. Хотя фактическую поддержку от притока валютной выручки рубль получит лишь с лагом в несколько месяцев, рост на нефтяном рынке (в случае его сохранения) инвесторы попытаются отыграть уже сейчас", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть дорожает в четверг на фоне общего увеличения аппетита к риску на мировых рынках после резкого снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой.

Накануне американский ЦБ опустил ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) и дал понять, что планирует уменьшить ее еще на 50 б.п. до конца 2024 года. Смягчение денежно-кредитной политики Федрезервом ослабляет опасения возможного спада в экономике США и снижения спроса на энергоносители.

К 19:00 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,7% до $74,89 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 1,86%, до $72,22 за баррель.

Трейдеры продолжают внимательно следить за событиями на Ближнем Востоке. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант накануне заявил, что Армия обороны Израиля теперь считает приоритетным направлением не сектор Газа, а свои северные приграничные территории, то есть намерена сфокусировать внимание на противостоянии с ливанской группировкой "Хезболла".

Это создает угрозу разрастания конфликта на Ближнем Востоке, в том числе вовлечения в него Ирана, который входит в ОПЕК.

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 сентября упала на 14 базисных пунктов - до 18,51% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, повысилась относительно среды на 3 базисных пункта, до 18,45% годовых, версия на три месяца увеличилась также на 3 базисных пункта, до 17,37% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта и в четверг составила 17,07% годовых.