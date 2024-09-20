Житель Луганска задержан по подозрению в шпионаже

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ по Луганской народной республике задержали жителя Луганска, подозреваемого в сборе и передаче вооруженным силам Украины информации военного характера, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по ФСВНГ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, причастного к сбору информации военного характера в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

Задержанный подозревается в сборе сведений о размещении личного состава и техники подразделений Росгвардии. Полученную информацию фигурант передавал украинским военным для нанесения ударов по местам дислокации российских воинских частей, считает ФСБ.

"Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.276 УК РФ "Шпионаж". Ведётся следствие", - сообщили в региональном УФСБ.