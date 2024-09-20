В Подольске локализовали крупный пожар в производственном здании

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание в производственном здании в Подольске локализовано, сообщили в МЧС РФ.

"Пожар в Подольске локализован на 4,8 тыс. квадратных метрах", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МЧС России в пятницу.

Вертолет, привлеченный для тушения пожара, сбросил 210 тонн воды, добавили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Сообщение о пожаре в Подольске в производственном здании по адресу: ул. Бронницкая, д. 5 поступило около полудня в пятницу.