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В Подольске локализовали крупный пожар в производственном здании

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание в производственном здании в Подольске локализовано, сообщили в МЧС РФ.

"Пожар в Подольске локализован на 4,8 тыс. квадратных метрах", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МЧС России в пятницу.

Вертолет, привлеченный для тушения пожара, сбросил 210 тонн воды, добавили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Сообщение о пожаре в Подольске в производственном здании по адресу: ул. Бронницкая, д. 5 поступило около полудня в пятницу.

МЧС РФ Подольск
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