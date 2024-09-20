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Матвиенко назвала события в Ливане неизбирательной террористической кибератакой

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала события в Ливане подлой и неизбирательной террористической кибератакой.

"Мы не могли не сказать на площадке нашего международного форума о происходящей эскалации на Ближнем Востоке, о нашей обеспокоенности ракетными ударами по Ливану, и, конечно, не могли не осудить широкомасштабную террористическую кибератаку с использованием бытовых средств коммуникации, проведенную на улицах городов Ливана. Атаку подлую, неизбирательную, от которой пострадали тысячи ни в чем не повинных людей, в том числе дети", - сказала Матвиенко на закрытии Евразийского женского форума в пятницу.

В свою очередь вице-спикер СФ Константин Косачев, говоря на форуме об этой атаке, выразил уверенность, "что все присутствующие в зале разделяют эмоции, сопереживают пострадавшим и осуждают то, что произошло".

Во вторник, 17 сентября, в разных частях Ливана у членов движения "Хезболла" одновременно взорвались пейджеры. В среду, 18 сентября, взрывы произошли в пригороде Бейрута и в южных районах Ливана. В "Хезболле" сообщили, что взорвались портативные рации, которые члены движения используют для коммуникации.

Валентина Матвиенко Ливан
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