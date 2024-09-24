Дума одобрила изменение правил внесения "бюджетного пакета" в 2024 году

Правительство сможет при внесении в палату проекта бюджета не указывать список законов, финансирование которых может быть приостановлено

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, который разрешает правительству в 2024 году при внесении в парламент проекта трехлетнего бюджета не вносить список законов, финансирование которых может быть приостановлено или перенесено из-за нехватки средств.

Правительство внесло в палату законопроект № 718461-8 14 сентября.

Поправки вносятся в Бюджетный кодекс, в статью 192, которая регулирует порядок внесения в парламент проекта трехлетнего бюджета. Согласно п. 6 данной статьи, если предполагается, что в бюджете на трехлетку не хватает средств для выполнения обязательств, то правительство в рамках "бюджетного пакета" должно предложить Госдуме отдельный законопроект о переносе сроков или приостановлении некоторых положений федеральных законов, на которые нет финансирования.

"В случае, если в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем расходов недостаточен для финансового обеспечения установленных законодательством РФ расходных обязательств РФ, правительство РФ вносит в Госдуму проект федерального закона об изменении сроков вступления в силу (приостановления действия) в очередном финансовом году и плановом периоде отдельных положений федеральных законов, не обеспеченных источниками финансирования в очередном финансовом году и (или) плановом периоде", - следует из действующего закона. Внесенный правительством и принятый депутатами закон приостанавливает действие этой нормы до 1 октября 2024 года.

Проект бюджета на 2025-2027 годы правительство должно внести в парламент до 1 октября 2024 года. Таким образом, в рамках вносимого "бюджетного пакета" ему не нужно будет прописывать перечень законов, финансирование которых может быть приостановлено.

С 2007 года - начала действия процедуры представления трехлетнего бюджетного пакета в Госдуму - парламент ежегодно вносил законопроект о приостановлении начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", который, в свою очередь, предусматривает полную компенсацию вкладов в Сбербанке СССР. В 2008 году приостанавливалось действие правила выкупа чеков "Урожай-90", а в 2009 г. принималось решение о приостановке финансирования ряда объектов культурного наследия, физкультуры и спорта.