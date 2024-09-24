Правительство сможет не вносить с "бюджетным пакетом" список приостанавливаемых законов

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Правительство предложило Госдуме изменить процедуру внесения проекта трехлетнего бюджета в парламент и временно отменить правило, по которому необходимо включить в "бюджетный пакет" список законов, финансирование которых может быть приостановлено или перенесено из-за нехватки финансирования.

Правительственный законопроект № 718461-8 был внесен в палату 14 сентября. Дума планирует рассмотреть его 24 сентября в первом чтении и в целом.

Проект вносит поправки в статью 192 Бюджетного кодекса, которая регулирует порядок внесения проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Госдуму. Согласно п. 6 данной статьи, если предполагается, что в бюджете на трехлетку не хватает средств для выполнения обязательств, то правительство должно предложить Госдуме отдельный законопроект о переносе сроков или приостановлении некоторых положений федеральных законов, на финансирование которых нет источников. "В случае, если в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем расходов недостаточен для финансового обеспечения установленных законодательством РФ расходных обязательств РФ, правительство РФ вносит в Госдуму проект федерального закона об изменении сроков вступления в силу (приостановления действия) в очередном финансовом году и плановом периоде отдельных положений федеральных законов, не обеспеченных источниками финансирования в очередном финансовом году и (или) плановом периоде", - сказано в действующем законе.

Внесенный правительством законопроект приостанавливает действие этой нормы до 1 октября 2024 года.

Проект федерального бюджета на 2025-2027 годы должен быть внесен в парламент до 1 октября 2024 года, таким образом, в рамках вносимого бюджетного пакета не нужно будет прописывать перечень законов, финансирование которых может быть приостановлено. С 2007 года - начала действия процедуры представления трехлетнего бюджетного пакета в Госдуму - парламент ежегодно вносил законопроект о приостановлении начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", который, в свою очередь, предусматривает полную компенсацию вкладов в Сбербанке СССР. В 2008 году приостанавливалось действие правила выкупа чеков "Урожай-90", а в 2009 году принималось решение о приостановке финансирования ряда объектов культурного наследия, физкультуры и спорта.