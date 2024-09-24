Что произошло за день: вторник, 24 сентября

Новые удары по Ливану, законопроекты о запрете пропаганды чайлдфри в Госдуме и увеличение МРОТ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Израиль и "Хезболла" продолжили обмениваться ударами. Самолеты Армии обороны Израиля утром нанесли очередные удары по объекты группировки в Ливане, а та, в свою очередь, запустила около сотни ракет в сторону Израиля. По итогам дня ЦАХАЛ отчитался о поражении более 1,5 тыс. целей "Хезболлы" в 200 точках на территории Ливана. На фоне эскалации США приняли решение направить на Ближний Восток атомный авианосец "Гарри Трумэн".

- Госдума приступила к рассмотрению законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри. Они предусматривают запрет пропаганды бездетности в интернете, СМИ, кинофильмах, рекламе, а также вводят штрафы за нарушение до 400 тысяч рублей для физических лиц и до 5 млн рублей для юридических лиц.

- С 2025 года МРОТ будет увеличен до 22.440 рублей.

- Нью-Йорк вновь возглавил рейтинг ведущих финансовых центров мира. На втором месте в Global Financial Centres Index - Лондон, замыкает тройку лидеров Гонконг.

- Министры иностранных дел стран G7 на встрече в Нью-Йорке пообещали продолжать санкционное давление на Россию.

- Рейтинг одобрения Макрона упал до рекордного минимума за семь лет его пребывания на посту главы государства. Лишь четверть французов положительно оценивает работу президента, остальные 75% опрошенных недовольны его деятельностью, свидетельствуют данные опроса компании Odoxa.

- На берегу Байкала в Бурятии построят туркластер "Выдрино" за 2,9 млрд рублей с более чем 250 гостиничными номерами и объектами яхтенной инфраструктуры.