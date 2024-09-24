Поиск

Что произошло за день: вторник, 24 сентября

Новые удары по Ливану, законопроекты о запрете пропаганды чайлдфри в Госдуме и увеличение МРОТ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Израиль и "Хезболла" продолжили обмениваться ударами. Самолеты Армии обороны Израиля утром нанесли очередные удары по объекты группировки в Ливане, а та, в свою очередь, запустила около сотни ракет в сторону Израиля. По итогам дня ЦАХАЛ отчитался о поражении более 1,5 тыс. целей "Хезболлы" в 200 точках на территории Ливана. На фоне эскалации США приняли решение направить на Ближний Восток атомный авианосец "Гарри Трумэн".

- Госдума приступила к рассмотрению законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри. Они предусматривают запрет пропаганды бездетности в интернете, СМИ, кинофильмах, рекламе, а также вводят штрафы за нарушение до 400 тысяч рублей для физических лиц и до 5 млн рублей для юридических лиц.

- С 2025 года МРОТ будет увеличен до 22.440 рублей.

- Нью-Йорк вновь возглавил рейтинг ведущих финансовых центров мира. На втором месте в Global Financial Centres Index - Лондон, замыкает тройку лидеров Гонконг.

- Министры иностранных дел стран G7 на встрече в Нью-Йорке пообещали продолжать санкционное давление на Россию.

- Рейтинг одобрения Макрона упал до рекордного минимума за семь лет его пребывания на посту главы государства. Лишь четверть французов положительно оценивает работу президента, остальные 75% опрошенных недовольны его деятельностью, свидетельствуют данные опроса компании Odoxa.

- На берегу Байкала в Бурятии построят туркластер "Выдрино" за 2,9 млрд рублей с более чем 250 гостиничными номерами и объектами яхтенной инфраструктуры.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Четыре мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Военная операция на Украине

Четыре человека получили ранения в результате обстрелов в Херсонской области

Силуанов назвал важным приоритетом бюджета укрепление обороноспособности страны

С 2025 года МРОТ будет увеличен до 22 440 рублей

Китай в августе увеличил импорт пива из РФ почти на четверть

Проект об ответственности за оскорбление чиновников пока проходит стадию экспертной оценки

Поправки о штрафах за нарушения в содержании домашних животных приняты в I чтении

Дума одобрила изменение правил внесения "бюджетного пакета" в 2024 году

Дума одобрила изменение правил внесения "бюджетного пакета" в 2024 году
Военная операция на Украине

В Таганроге после падения дрона загорелся склад лесоматериалов

На берегу Байкала в Бурятии построят туркластер за 2,9 млрд рублей

На берегу Байкала в Бурятии построят туркластер за 2,9 млрд рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });