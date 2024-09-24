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Рейтинг одобрения Макрона упал до рекордного минимума

Рейтинг одобрения Макрона упал до рекордного минимума
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Уровень поддержки президента Франции Эммануэля Макрона среди сограждан опустился до самого низкого показателя за семь лет пребывания на посту главы государства, свидетельствуют данные опубликованного во вторник опроса компании Odoxa.

Так, лишь четверть французов положительно оценивает работу президента, остальные 75% опрошенных недовольны деятельностью Макрона.

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Опрос также показал, что лишь 39% респондентов считают Мишеля Барнье "хорошим" премьер-министром. Напротив, 59% думают, что он плохо справляется с обязанностями премьера. За последние семь лет это - самый высокий уровень неодобрения премьер-министра на момент назначения.

При этом согласно опросу, 61% французов считают, что де-факто "страной будет управлять" Макрон, а не Барнье.

Опрос коснулся и основателя левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона - 68% респондентов относятся к нему отрицательно.

Опрос проводился с 18 по 19 сентября. В нем приняли участие 1005 человек. Опрос проводился по репрезентативной выборке по полу, возрасту, профессии, а также по региону и размеру населенного пункта. Погрешность опроса составляет 1,4-3,1 процентных пункта.

Франция Эммануэль Макрон
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