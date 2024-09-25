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Минэкономразвития предложило единое регулирование для "посреднических цифровых платформ"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ предлагает единую систему регулирования для "посреднических цифровых платформ", куда, в частности, будет включено регулирование маркетплейсов, сообщил глава министерства Максим Решетников.

"Мы обобщили эту практику, обратились в аппарат правительства со своими предложениями сделать все-таки единую систему регулирования так называемых посреднических цифровых платформ. Это должно касаться одновременно и продажи товаров, и оказания услуг, в том числе агрегаторов: такси, туристических агрегаторов и так далее", - сказал он, выступая на заседании Совета Федерации РФ.

Это предполагает выработку единой системы понятий для таких платформ, а также единую систему их регулирования по основным моментам деятельности. По словам Решетникова, речь идет об аспектах, которые касаются защиты прав потребителей и отношений с поставщиками услуг или товаров для цифровых платформ.

"На сегодняшний момент наша базовая концепция согласована с Минцифры и с Минпромторгом. Более того, мы проговорили основные моменты и с Минтрудом и считаем, что с ними тоже нашли компромисс. Мы подготовили проект закона, который как раз основан на ваших инициативах (сенаторов - ИФ), инициативах Госдумы", - отметил министр.

Решетников рассчитывает, что проект может быть изучен правительством в октябре, а до конца года внесен в Госдуму.

В настоящий момент существует несколько отдельных законодательных инициатив, которые касаются регулирования маркетплейсов, цифровых платформ и платформенной занятости. Несмотря на их разработку, еще ни один из проектов не был рассмотрен в Госдуме из-за отсутствия единой позиции по их регулированию (особенно это касается маркетплейсов).

Максим Решетников Минэкономразвития РФ
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