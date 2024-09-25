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Военные РФ отразили 3 попытки ВСУ прорваться через границу на курском направлении

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" на курском направлении за сутки отразили три попытки ВСУ прорваться через российскую границу, сообщило министерство обороны РФ в среду.

"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь", - сказано в сообщении.

Потери противника составили до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и автомобиль, говорится в сводке.

"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Любимовка. В результате ВСУ потеряли до 15 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля. Один военнослужащий ВСУ взят в плен", - сообщает Минобороны.

По его данным, подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны ВСУ Курская область
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