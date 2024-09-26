Главы налоговых органов БРИКС учредили форум и задумались над созданием постоянного секретариата

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Руководители налоговых администраций стран БРИКС подписали рамочное соглашение, учреждающее Форум налоговых служб, который заменит ежегодные встречи экспертов, а также обсудили возможность создания постоянно действующего секретариата.

Документ, формализующий взаимодействие членов объединения в части совершенствования налогового администрирования, был подписан в Москве в рамках заседания глав налоговых органов стран БРИКС, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС).

"Подписание данного соглашения станет новым этапом развития нашего взаимодействия. Оно закладывает основы регулярного управления совместными проектами для достижения практических результатов. Опыт этого года и предшествующих лет показывает, что налоговое сотрудничество БРИКС имеет высокий потенциал для развития, и мы можем ставить перед собой новые амбициозные задачи", - приводятся в сообщении слова главы российской налоговой службы Даниила Егорова.

Предполагается, что в рамках форума регулярную деятельность будут вести несколько рабочих групп в направлении "Люди, Данные и Технологии".

Егоров отметил, что в будущем работа форума должна быть погружена в вопросы актуальной международной повестки. "Цель - быть более представленными на международных площадках и своевременно реагировать на продвижение международных налоговых мер", - сказал он.

Участники заседания обсудили также возможность создания постоянно действующего секретариата налоговых администраций стран БРИКС.

"Год назад на встрече в Кейптауне мы обсуждали необходимость секретариата. Мы всегда поддерживали идею его формирования. Мы считаем, что для практической работы это исключительно важный момент. Россия цементирует работу по формированию ротационного секретариата - мы очень этому рады. Мы понимаем, что передача в следующем году ротационного председательства Бразилии дальше продвинет текущую ситуацию", - сообщил руководитель Службы доходов Индии Санджай Малхотра.

"У нас есть определённые разночтения, мы все очень разные, разные точки зрения, но тем не менее есть очень много того, в чем мы сходимся, чему мы могли бы научиться друг у друга, и именно такая площадка, как эта, создает прекрасные возможности для того, чтобы решать практические вопросы, наиболее серьезно стоящие перед каждой из наших служб на национальном уровне", - сказал он.

В 2024 году в рамках БРИКС по предложению российской стороны были сформированы рабочие группы по ключевым направлениям налогового администрирования - модернизация НДС, использование и получение данных, клиентоцентричный подход и кадровые практики. В ходе встречи в Москве главы налоговых ведомств утвердили концепцию развития каждого проекта и план работы на три года.