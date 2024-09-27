РВСН проводят в Оренбургской области учение с участием 3 тыс. военных

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Командно-штабное учение Ясненской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с участием более 3 тыс. военных и 300 единиц техники началось в Оренбургской области, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"В командно-штабном учении с Ясненским ракетным соединением в Оренбургской области будет задействовано более 3 тысяч военнослужащих и более 300 единиц техники", - заявили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, это плановое учение, оно пройдет под руководством командующего РВСН Сергея Каракаева.

"В ходе учения планируется во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа отработать вопросы вывода частей и подразделений РВСН из-под ударов средств воздушного нападения и противодействия современным и перспективным средствам поражения условного противника, а также оповещения об угрозе их применения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной целью учения станет "совершенствование слаженности органов военного управления, оценка практических навыков личного состава управления ракетного объединения и соединения, а также воинских частей и подразделений".

В декабре 2019 года Минобороны РФ сообщало, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк с "Авангардом". Официально сообщалось, что боевой блок комплекса развивает скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука).

19 декабря 2023 года командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил, что в Оренбургской области завершена постановка на боевое дежурство очередного полка, оснащённого стратегическим комплексом "Авангард" с планирующим крылатым боевым блоком.

РВСН - род войск Вооружённых сил РФ, главный компонент её стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Основу группировки РВСН составляют современные комплексы "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.