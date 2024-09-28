Три человека погибли в ДТП в центре Кемерова

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Авария, унесшая жизнь троих человек, произошла в субботу в центре Кемерова, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кузбасса.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с "Нивой". После удара "Ниву" отбросило на автомобиль Reno, который ехал в попутном направлении", - говорится в сообщении.

От полученных травм водитель автомобиля Ford, а также водитель и пассажир "Нивы" погибли на месте. Автоавария произошла около 13:20 (09:20 по Москве) на улице Тухачевского.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа управления МВД по городу Кемерово, сотрудники Госавтоинспекции, экстренные службы.