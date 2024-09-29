Пыльная буря накрыла Ростовскую область
Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Усилившийся восточный и юго-восточный ветер привел к появлению пыльных бурь в ряде районов Ростовской области, сообщает пресс-служба администрации Аксайского района области в воскресенье.
"Видимость на дорогах значительно снизилась. Порывы ветра могут достигать 18 м/с", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пыльная буря сохранится также 30 сентября и 1 октября.
Власти рекомендуют жителям пользоваться средствами защиты в виде медицинских масок, а также просят быть внимательными и осторожными в этот период, особенно за рулем.