Пыльная буря накрыла Ростовскую область

Пыльная буря в Ростове-на-Дону Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Усилившийся восточный и юго-восточный ветер привел к появлению пыльных бурь в ряде районов Ростовской области, сообщает пресс-служба администрации Аксайского района области в воскресенье.

"Видимость на дорогах значительно снизилась. Порывы ветра могут достигать 18 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пыльная буря сохранится также 30 сентября и 1 октября.

Власти рекомендуют жителям пользоваться средствами защиты в виде медицинских масок, а также просят быть внимательными и осторожными в этот период, особенно за рулем.