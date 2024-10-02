Глава Палестинской национальной автономии принял приглашение на саммит БРИКС в Казани

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас посетит саммит БРИКС в Казани в октябре, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас имеет приглашение, и он его принял, прибыть в Казань", - сказал Рябков "Известиям" в среду.

Он подчеркнул, что "то, что сейчас происходит, буквально в эти дни, в регионе, с точки зрения открытого конфликта, безусловно, получит максимальное внимание со стороны БРИКС и в двусторонних контактах на уровне президентов и министров иностранных дел, и непосредственно в Казани разговор на эту тему пойдет".

По словам заместителя министра, "ситуация практически выходит из-под контроля, агрессивный курс Израиля и покровительствующих ему США привел уже к огромным жертвам и нарастанию опасности перерастания всего этого в еще более широкий и кровавый конфликт".