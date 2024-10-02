Поиск

Глава Палестинской национальной автономии принял приглашение на саммит БРИКС в Казани

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас посетит саммит БРИКС в Казани в октябре, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас имеет приглашение, и он его принял, прибыть в Казань", - сказал Рябков "Известиям" в среду.

В миреАббас призвал прекратить поставки вооружений Израилю и ввести санкции против негоЧитать подробнее

Он подчеркнул, что "то, что сейчас происходит, буквально в эти дни, в регионе, с точки зрения открытого конфликта, безусловно, получит максимальное внимание со стороны БРИКС и в двусторонних контактах на уровне президентов и министров иностранных дел, и непосредственно в Казани разговор на эту тему пойдет".

По словам заместителя министра, "ситуация практически выходит из-под контроля, агрессивный курс Израиля и покровительствующих ему США привел уже к огромным жертвам и нарастанию опасности перерастания всего этого в еще более широкий и кровавый конфликт".

Махмуд Аббас БРИКС МИД РФ Палестинская национальная автономия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Уральские авиалинии" разъяснили, как организуют рейсы в Дубай

Дуров разъяснил, что новые правила Telegram не означают масштабных изменений

Дуров разъяснил, что новые правила Telegram не означают масштабных изменений

СКР возбудил уголовное дело против зампреда "Яблока" Льва Шлосберга

Росавиация смягчила ограничения на полеты в Израиль, Иран и Ирак

Росавиация смягчила ограничения на полеты в Израиль, Иран и Ирак

В псковской квартире зампреда "Яблока" Льва Шлосберга прошел обыск

Вынужденно севший в Египте самолет Red Wings вылетел обратно в Сочи

Вынужденно севший в Египте самолет Red Wings вылетел обратно в Сочи

Летевший в Дубай рейс S7 возвращается в Москву после указаний Росавиации

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });