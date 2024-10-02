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Лавров и дипломаты арабских стран призвали к сдержанности стороны конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду встретился с главами арабских дипмиссий в Москве на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с аккредитованными в Москве главами дипломатических миссий арабских государств по их просьбе. Она поступила вчера поздно вечером, соответственно, была удовлетворена, и сегодня эта встреча состоялась", - сказала она в ходе брифинга.

"В ходе состоявшегося обмена мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке главное внимание было уделено продолжающейся беспрецедентной эскалации насилия. Участники встречи выступили за незамедлительное прекращение боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта, при этом была высказана глубокая озабоченность возрастающими рисками начала крупномасштабной войны на Ближнем Востоке с разрушительными последствиями для всего региона, в том числе на фоне последовавшего 1 октября ответного ракетного обстрела Ираном территории Израиля", - отметила Захарова.

"Подчеркнуто также, что все вовлеченные стороны должны отказаться от провокационных действий, проявлять сдержанность, ответственный подход в соответствии с известными решениями ООН и ее Совета безопасности", - сказала она.

По словам Захаровой, "представители арабских государств выразили признательность за энергичные усилия России, в том числе, в СБ ООН, направленные на прекращение кровопролития в зоне палестино-израильской конфронтации и нормализации обстановки на Ближнем Востоке".

МИД РФ Сергей Лавров Иран Израиль Ближний Восток
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