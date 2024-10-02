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В МИД РФ не ждут от нового генсека НАТО конструктива в отношениях с Россией

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - С приходом нового генсека НАТО Марка Рютте никаких конструктивных отношений Москвы с альянсом ожидать не стоит, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается Марка Рютте, то он уже доказал свою ярую приверженность лагерю атлантистов, русофобов на посту премьер-министра Нидерландов", - сказала она на брифинге в среду.

По словам дипломата, "нет никаких сомнений, что он продолжит следовать своим антироссийским подходам на новой должности, поэтому думаю, что нам следует ожидать, возможно, даже еще больше антироссийской риторики".

Захарова убеждена: "Точно никакого конструктива не будет".

"Ни о каком диалоге, поиске решения по урегулированию кризисных ситуаций со стороны НАТО не наблюдаем и наблюдать на ближайшую перспективу не будем", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Рютте вступил в должность генсека НАТО накануне, 1 октября.

МИД РФ Мария Захарова НАТО Марк Рютте
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